Prinzessin Kate plant grossen Auftritt mit der ganzen Familie

Vier Gedenktage für ein historisches Ereignis

Anlass ist der 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs. Der sogenannte VE–Day oder «Victory in Europe»–Day erinnert an den 8. Mai 1945. Um den Tag herum soll es in Grossbritannien vier Gedenktage geben. Die Feierlichkeiten sollen am 5. Mai beginnen und zunächst mit dem Auftritt der Royals zelebriert werden.