Prinzessin Kate präsentiert Weihnachtskarte zum Gottesdienst

Mit einer bewegenden Illustration will Prinzessin Kate (42) bei ihrem traditionellen vorweihnachtlichen Gottesdienst in der Westminster Abbey ein Zeichen setzen. Für die Veranstaltung «Together at Christmas» am heutigen Freitag (6. Dezember) hat die 42–Jährige den britischen Bestsellerautor und Künstler Charlie Mackesy (61) um ein spezielles Motiv gebeten.