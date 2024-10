Prinzessin Kate sendet persönliche Worte an trauernde Eltern

Zum Ende der jährlichen Baby Loss Awareness Week hat Prinzessin Kate (42) auf ihren Social–Media–Kanälen eine Botschaft an alle Betroffenen geschickt. Am Dienstag (15. Oktober) postete die Ehefrau von Prinz William (42) auf Instagram und X ein Foto einer brennenden Kerze mit der Aufschrift «Wave of Light». Dazu verfasste sie unterstützende Worte an Menschen, die den Verlust eines Kindes zu bewältigen haben.