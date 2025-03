Prinzessin Kate sendet wichtige Botschaft zum Muttertag

In Grossbritannien wird am heutigen Sonntag der Muttertag gefeiert. Nach der Fotopanne im vergangenen Jahr nimmt Prinzessin Kate (43) den Feiertag diesmal zum Anlass, um eine besonders wichtige Botschaft zu senden: Auf dem geteilten Instagram–Account mit Ehemann Prinz William (42) postete der Kensington–Palast am Sonntagvormittag ein Video verschiedener Eindrücke aus der Natur – Berge, Schnee, Regen, Meer, Bäume, Tiere.