Prinzessin Kate setzt sich für Suchtkranke ein

Am 2. Oktober traf sie die Fotografin und Krebspatientin Liz Hatton, die am 27. November verstarb. Am 10. Oktober reiste sie überraschend nach Southport, um die Familien der drei jungen Mädchen zu unterstützen, die am 29. Juli bei einer Messerstecherei in einem von Taylor Swift (34) organisierten Yoga– und Tanzkurs ums Leben kamen. Für den 6. Dezember ist ihr jährliches Weihnachtskonzert «Together at Christmas» in der Westminster Abbey geplant.