Prinzessin Kate: So half Schwester Pippa bei ihrem Krebs-Video

Mit dem Clip reagierte Kate damals auf das wochenlange Rätselraten um ihre öffentliche Abwesenheit. Während die dreifache Mutter leger in Jeans und Pullover auf einer Bank inmitten von Narzissen sass, berichtete sie, dass bei Untersuchungen nach ihrer Bauchoperation im Januar zuvor Krebs diagnostiziert worden war, dass sie sich in einem frühen Stadium der Behandlung befinde und dass sie und ihr Mann Zeit gebraucht hätten, um ihren Kindern die Situation zu erklären. Zum Schluss bekundete Kate an alle Krebserkrankten: «Ihr seid nicht allein.»