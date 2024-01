Prinzessin Kate: So stellt sich ihre Familie auf die kommende Zeit ein

Prinz William kümmert sich aufopferungsvoll

In dieser Hinsicht war bereits in den vergangenen Tagen auf Prinz William Verlass, der seine Ehefrau mehrmals in der Klinik besuchte. Auch er habe zudem schon diverse Termine verschoben. In Bezug auf seine Kinder sei es ihm derweil wichtig, sie weiterhin persönlich zur Schule zu bringen, um ihnen so viel Normalität wie möglich im derzeitigen Alltag ohne ihre Mutter zu gewährleisten.