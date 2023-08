Prinzessin Kate soll heimlich ein Musikfestival besucht haben

Undercover mit Security

Die künftige britische Königin sei am Wochenende «heimlich zum 24-Stunden-Musikfestival der Oberschicht» gegangen, heisst es in dem Bericht. Das Festival findet auf dem Anwesen ihrer Freundin Rose Hanbury (39), der Marquise von Cholmondeley, statt. Zuvor soll Kate dort zum Dinner eingeladen gewesen sein. «Nach dem Abendessen schlug einer der Gäste vor, dass Catherine zum Festival gehen sollte», zitierte die «Daily Mail» einen Insider. Die Prinzessin sei «nervös wegen der Idee» gewesen und habe lange mit ihren Sicherheitsbeamten diskutiert. Schliesslich habe sich die dreifache Mutter dann entschieden, in Begleitung ihrer Security das nahegelegene Festivalgelände zu besuchen.