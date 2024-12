Nach schwerem Jahr

Prinzessin Kate strahlt bei ihrem Weihnachtskonzert in Rot

Ganz in Rot und mit einem strahlenden Lächeln auf den Lippen ist Prinzessin Kate am Freitagabend zu ihrem jährlichen Weihnachtskonzert in London erschienen. An ihrer Seite waren auch Prinz William und die drei gemeinsamen Kinder.