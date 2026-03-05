Prinzessin Kate tanzt barfuss in Hindu-Tempel

Prinz William derweil in Cornwall

Während Kate Leicester besuchte, hielt sich ihr Ehemann Prinz William am Donnerstag in Cornwall auf, wie unter anderem die BBC berichtete. Zum einen beging er mit der Grafschaft ihren Nationalfeiertag St. Piran's Day, zum anderen traf er vor Ort Menschen, die zwei Monate zuvor von Sturm Goretti getroffen wurden. Am 8. Januar hatte der Sturm wegen umgestürzter Bäume für Chaos gesorgt: Rund 50.000 Haushalte waren vom Strom abgeschnitten, 15.000 auch ohne Wasser.