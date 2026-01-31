Prinzessin Kate teilt persönliche Botschaft zu einer Kunstausstellung

Auch «The Arc» bedankt sich auf Instagram. In einer Story wird erklärt, man fühle sich geehrt, dass man die Prinzessin empfangen durfte. Die Ausstellung «Beauty of the Earth: The Art of May, Jane & William Morris» zeigt Werke des britischen Künstlers William Morris (1834–1896) und wie er seine Liebe zu Gärten mit seiner Tochter May und seiner Ehefrau Jane geteilt hat. Ausgestellt werden laut offizieller Beschreibung etwa auch Designs von May Morris, die es zuvor noch nie öffentlich zu sehen gab.