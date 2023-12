Prinzessin Kate trägt zweite Tiara in zwei Wochen

Die neuen «fantastischen Vier»

Wie «The Sun» urteilte, wolle die Royal Family sich nach den neuen Rassismus–Vorwürfen in Omid Scobies Enthüllungsbuch «Endgame» als starke Einheit präsentieren. Die zwei Paare bildeten sichtlich die «neuen fantastischen Vier» – nach dem Bruch mit Harry (39) und Meghan (42). Auch Königin Camilla trug übrigens eine Tiara, die «Girls of Great Britain and Ireland Tiara». Dazu wählte sie ein cremefarbenes, besticktes Abendkleid von Fiona Clare, eine Diamantbrosche der Königinmutter und ein Diamantarmband der verstorbenen Königin.