In dem kurzen Video, das die Royals in ihren Instagram-Stories gepostet haben, ist die Prinzessin im Wollpullover zu sehen, wie sie zu beschwingter Weihnachtsmusik strahlend die letzten Handgriffe an einem festlich geschmückten Weihnachtsbaum vollzieht. Dazu heisst es: «Die finalen Vorbereitungen vor dem Together at Christmas Carol Gottesdienst morgen.»