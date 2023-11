Prinzessin Kate überrascht mit Auftritt im britischen Fernsehen

Darin bedankt sich Prinzessin Kate zunächst dafür, dass ihr die Ehre zuteilwird, «die heutige Show eröffnen zu dürfen». Der kommende Abend stehe voll und ganz im Dienste «der Unterstützung, Verteidigung und Bekräftigung aller Kinder, damit sie ihr volles Potenzial ausschöpfen können.» Nach wie vor müssten in Grossbritannien und rund um den Globus zu viele Menschen in jungen Jahren «stressige und traumatische Situationen miterleben, die Schäden anrichten können und Jahre brauchen, um verarbeitet zu werden». Umso wichtiger seien die Hilfsprojekte, die mit den Spenden für «Children in Need» finanziell unterstützt werden, so Prinzessin Kate.