Prinzessin Kate überrascht mit neuem Videogruss aus der Natur

Mit einem emotionalen Auftritt hat sich Prinzessin Kate (43) erneut an die Öffentlichkeit gewandt. In einem Video, das auf Youtube und Instagram veröffentlicht wurde, spricht die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (42) über die «Kraft von Zeit in der Natur». Gedreht wurde der Clip an einem idyllischen Ort im Grünen – inmitten von rauschenden Bäumen, Vogelgezwitscher und sanftem Licht.