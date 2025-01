Prinzessin Kate umarmt Holocaust-Überlebende

Geschichte an die nächste Generation weitergeben

Auch Prinz William war bei dem Empfang anwesend und unterhielt sich mit dem in Polen geborenen Alfred Garwood, der als Kind das Konzentrationslager Bergen–Belsen überlebte. Der Thronfolger sprach dabei auch über die Bedeutung, die nächste Generation über den Holocaust aufzuklären: «George kommt jetzt in ein Alter, in dem er beginnt, diese Dinge zu verstehen. Es wird interessant, mit ihm darüber zu sprechen, was passiert ist.»