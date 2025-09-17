Prinzessin Kate und Melania Trump setzen auf gedeckte Farben

Beim Aufeinandertreffen von Prinzessin Kate (43) und First Lady Melania Trump (55) auf Schloss Windsor zeigten sich beide Frauen von ihrer elegantesten Seite. Kate entschied sich für ein Mantelkleid von Luxusdesignerin Emilia Wickstead, das ihre Taille betonte. Das elegant geschnittene Outfit in Burgunderrot wurde durch einen gleichfarbigen Hut mit Netzteil von Jane Taylor ergänzt – laut «Daily Mail» kostet die Kopfbedeckung umgerechnet über 2.600 Euro.