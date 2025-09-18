Prinzessin Kate und Melania Trump: Treffen mit Pfadfindern in Windsor

Am Abend zuvor fand das feierliche Staatsbankett auf Schloss Windsor statt. Prinz Williams (43) Ehefrau Prinzessin Kate (43) sass dort noch neben Donald Trump (79). Am Donnerstag nahm sie mit First Lady Melania Trump (55) einen offiziellen Termin wahr. Ebenfalls auf Schloss Windsor trafen die zwei mit einer Gruppe von Pfadfinderinnen und Pfadfindern zusammen, die allesamt im Alter von vier bis fünf Jahren sind, wie unter anderem die britische «Daily Mail» berichtet.