Prinzessin Kate und Prinz William: Darum sorgt ihr Umzug für Ärger

Die Zeitung zitierte eine «gut vernetzte Quelle» mit den Worten: «Damit hatten sie nicht gerechnet.» Die Aufforderung sei jedoch nachvollziehbar: «Die Häuser liegen ganz in der Nähe der Lodge, und wenn dort Mitglieder der königlichen Familie wohnen, wollen sie dort sicher nicht, dass irgendjemand dort wohnt.» Den Mietern sei deshalb gesagt worden, sie sollten ausziehen. «Ich schätze, man hat ihnen einen anderen Ort zugewiesen, aber ihnen wurde gesagt, sie müssten umziehen.» Es wird davon ausgegangen, dass keine Räumungsbescheide zugestellt wurden und die Mieter bereits in vergleichbare oder bessere Wohnungen in dem 4.800 Hektar grossen Great Park umgezogen sind.