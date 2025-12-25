Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte überraschen mit Klavierduett

Ausserdem heisst es in Kates Ansprache: «Wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt, hoffe ich, dass diese Jahreszeit Ihnen Momente des Friedens und der Klarheit bringt und dass Sie sich von der gleichen Liebe und Fürsorge umgeben fühlen, die Sie so freigiebig weitergeben. Vielen Dank für die Wärme, die Sie gegeben haben, für die Freundlichkeit, die Sie gezeigt haben, und für das stille, beständige Licht, das Sie anderen bringen. Ich wünsche Ihnen ein sehr frohes Weihnachtsfest.»