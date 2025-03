Prinzessin Kate: Weiterer bedeutender Auftritt an König Charles' Seite

Kate und William händchenhaltend in Wales

Im vergangenen Jahr hatten Königin Camilla und Prinz William stellvertretend für König Charles am Gottesdienst zum Commonwealth Day in der Westminster Abbey teilgenommen. Der britische Thronfolger und seine Stiefmutter schienen sich dabei prächtig zu amüsieren, lächelten viel und tauschten sich untereinander aus. Begleitet wurden sie damals ausserdem von Prinzessin Anne (74) sowie von Prinz Edward (60) und seiner Ehefrau Sophie (60). Auch die Princess Royal wird in diesem Jahr in der Westminster Abbey erwartet.