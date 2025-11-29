Prinzessin Kate: Wer kommt mit zu ihrem Weihnachtskonzert?

Prinzessin Kate (43) bereitet sich auf ihr fünftes Weihnachtskonzert «Together at Christmas» vor, das am 5. Dezember in der Westminster Abbey in London stattfinden wird. An dem Tag kann sie wohl auch wieder auf familiäre Unterstützung zählen.
Prinz William wird Kate begleiten
Wie das «People»–Magazin berichtet, wird auf jeden Fall Prinz William (43) seine Ehefrau begleiten. Mit weiteren Mitgliedern der Königsfamilie werde gerechnet. Ob auch die drei gemeinsamen Kinder das Weihnachtskonzert besuchen werden, sei hingegen noch nicht bekannt. Im vergangenen Jahr waren Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) aber dabei. Auch Mitglieder von Kates Familie liessen sich schon beim Weihnachtskonzert blicken.
In diesem Jahr würde eine grosse familiäre Unterstützung besonders gut zum Motto passen. Unter dem Thema «Liebe in all ihren Formen» möchte die Prinzessin die Menschen zusammenbringen und Ehrenamtliche zu würdigen. 1.600 Gäste sind in die Westminster Abbey geladen, in der Kate 2011 ihren Prinzen heiratete. Hinter der Prinzessin liegt ein emotionales Jahr. Im Januar verkündete sie, sich nach ihrer Krebsbehandlung in Remission zu befinden. Seitdem nimmt sie wieder mehr öffentliche Termine wahr. Zudem ist die Familie gerade in ein grösseres Anwesen umgezogen.
Hollywoodstar Kate Winslet angekündigt
Für besondere Momente am 5. Dezember dürften auch die Schauspielstars Kate Winslet (50) und Chiwetel Ejiofor (48) sorgen, die Lesungen halten werden. Weitere Vorträge werden von Babatunde Aléshé und Joe Locke übernommen, die vom Pianisten Paul Gladstone Reid begleitet werden. Hannah Waddingham, Dan Smith und die Folk–Musikgruppe Fisherman's Friends sind ebenfalls für Auftritte angekündigt. Der Chor der Westminster Abbey wird einige der bekanntesten Weihnachtslieder singen.
Konzert wird zu Weihnachten ausgestrahlt
Auch wer nicht zu den geladenen Gästen zählt, hat die Chance, die besinnlichen Stunden zu geniessen: «Together at Christmas» wird für die Ausstrahlung im Rahmen von «Royal Carols: Together At Christmas» aufgezeichnet. Die Sondersendung wird am Heiligabend auf ITV1 und ITVX in Grossbritannien ausgestrahlt und am darauffolgenden Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags wiederholt.