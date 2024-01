Prinzessin Kate wird bald 42: Befördert König Charles III. sie jetzt?

In königlichen Kreisen, so heisst es in dem Bericht, werde derzeit viel darüber geredet, dass König Charles III. in naher Zukunft die neue Position seiner Schwiegertochter besiegeln könnte, indem er sie zur königlichen Dame des Hosenbandordens ernennt. Das ist der älteste und höchste Ritterorden in Grossbritannien, der vor fast 700 Jahren von Edward III. gegründet wurde und von den Geschichten von König Artus und der Tapferkeit seiner Ritter der Tafelrunde inspiriert ist.