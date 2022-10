Prinzessin Kate zeigt ihre Unterstützung für Suchtkranke

Prinzessin Kate: «Sind noch nicht da, wo wir sein müssen»

Als Schirmherrin von The Forward Trust habe sie viele Menschen kennengelernt, die unter den Folgen einer Sucht gelitten hätten, sagte die Prinzessin weiter. «Die Einstellung zu Suchtproblemen ändert sich. Aber wir sind noch nicht da, wo wir sein müssen. Noch hält die Scham Menschen und Familien davon ab, um Hilfe zu bitten, und Menschen verlieren immer noch auf tragische Weise ihr Leben.» Die Gesellschaft müsse erkennen, «dass die Lösung, den Betroffenen zu helfen, darin besteht, zu versuchen und zu verstehen, was sie zur Sucht geführt hat, sich in sie einzufühlen und ihre Kämpfe zu verstehen», erklärt die 40-Jährige.