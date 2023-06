Prinzessin Kates Porträt von Königin Camilla gewinnt einen Award

Freude am Landleben

Auf dem Foto ist die Königin im Garten ihres Landhauses Ray Mill House in der Grafschaft Wiltshire zu sehen. Das Haus erstand sie in den 1990er-Jahren. Camilla trägt auf dem Foto ein hellblaues, geblümtes Sommerkleid mit Hemdkragen und einen himmelblauen Cardigan. In der Hand hält sie einen Holzkorb mit geschnittenen Blumen und Gartenwerkzeug und lächelt freundlich in die Kamera. Es sei Camillas Wunsch gewesen, dass Kate sie für das Cover fotografiert. Wie das «Country Life» damals erklärte, spiegle das Foto die «wahrhaftige Freude, die das Landleben der Herzogin von Cornwall bringt» wider.