Prinzessin Kates Trick geht viral: So gelingt der Dutt ohne Haargummi

Prinzessin Kate (43) begeistert mit einem Frisuren–Hack. Bei ihrem Besuch einer Textilfabrik in London stylte sie ihre Haare zu einem Dutt – ganz ohne Haargummi. Ein Clip davon wurde auf X bereits über acht Millionen Mal angesehen. Der Trick ist simpel und lässt sich mit wenigen Handgriffen ausprobieren.
Zunächst die Haare im Nacken zusammennehmen und eindrehen. Dann die Strähne um einen Finger der linken Hand wickeln, sodass eine Duttform entsteht. Die Haarenden sauber unter dem Dutt verstauen – so hält die Frisur auch ohne Gummi. Bei Bedarf den Knoten leicht festziehen, um ihn zu stabilisieren. Das Ergebnis: ein schlichter, eleganter Low Bun wie bei Prinzessin Kate.
Weitere Dutt–Ideen ganz ohne Haargummi
Ein höherer Dutt lässt sich ebenso schnell stylen. Dazu die Haare nach hinten kämmen und zu einem hohen Pferdeschwanz bündeln. Die Längen eindrehen und im Kreis zu einem Dutt legen. Mit einer Hand leicht anheben und das Haarende durch die entstandene Schlaufe ziehen. Ein kleiner Teil bleibt dabei sichtbar. Diese Variante wirkt lässiger und sitzt trotzdem sicher.
Für mehr Volumen auf das Eindrehen verzichten: Die Haare am unteren Ende greifen und einmal locker um die flache rechte Hand legen. Die Hand samt Haaren eindrehen und die entstandene Schlaufe über das restliche Haar ziehen. Das Haarende unter dem Dutt durchziehen. Zum Schluss den Knoten nach aussen stülpen, sodass er gut zur Geltung kommt.
Tipps für feines Haar
Dutts funktionieren mit fast jeder Haarstruktur. Am einfachsten gelingen sie bei mittellangem bis langem, eher dichtem Haar. Die Länge sorgt dafür, dass genug Volumen vorhanden ist, um den Dutt sichtbar und stabil zu formen. Dickes Haar hält oft besser und wirkt voluminöser. Feines Haar profitiert von Volumenpuder, Trockenshampoo oder leichtem Toupieren der Längen, um mehr Griff zu bekommen. Wer sich zusätzliche Fülle wünscht, kann die Frisur zum Schluss vorsichtig mit den Fingern auflockern.