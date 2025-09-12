Prinzessin Kates Trick geht viral: So gelingt der Dutt ohne Haargummi

Tipps für feines Haar

Dutts funktionieren mit fast jeder Haarstruktur. Am einfachsten gelingen sie bei mittellangem bis langem, eher dichtem Haar. Die Länge sorgt dafür, dass genug Volumen vorhanden ist, um den Dutt sichtbar und stabil zu formen. Dickes Haar hält oft besser und wirkt voluminöser. Feines Haar profitiert von Volumenpuder, Trockenshampoo oder leichtem Toupieren der Längen, um mehr Griff zu bekommen. Wer sich zusätzliche Fülle wünscht, kann die Frisur zum Schluss vorsichtig mit den Fingern auflockern.