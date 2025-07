Prinzessin Leonor und Infantin Sofía besuchen EM-Finale in Basel

Kommen auch junge Royals aus England?

Die spanischen Fussballerinnen treten am Sonntag gegen die englischen «Lionesses» an, Prinz William (43) reist dafür in die Schweiz. Ob er eines oder mehrere seiner drei Kinder mitbringt, ist nicht bekannt. Zum Finale der Männer im Juli 2024, das ebenfalls zwischen Spanien und England ausgetragen wurde, begleitete den britischen Thronfolger sein ältester Sohn George (12).