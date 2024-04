Prinzessin Madeleine: Darum waren ihre Männer nicht auf dem Oster-Foto

Sie wollten offenbar nicht mit aufs Foto

Zumindest über den Verbleib der männlichen Familienmitglieder liess Madeleine ihre Instagram–Followerschaft nicht lange im Unklaren. In ihrer Instagram–Story postete sie am Dienstag (2. April) ein Foto, das Chris O'Neill sowie Prinz Nicolas von hinten Arm in Arm barfuss beim Strandspaziergang zeigt. Dazu schrieb die schwedische Prinzessin: «Manche Männer wollen sich einfach nur im Hintergrund halten.»