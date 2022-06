Prinzessin Madeleine feiert ihren 40. Geburtstag in den USA

Prinzessin Madeleine (39) wird ihren Geburtstag nicht in Schweden feiern. Das hat die Hofinformationsmanagerin Margareta Thorgren nun im Gespräch mit dem schwedischen Magazin «Svensk Damtidning» bestätigt. Madeleine feiert am Freitag (10. Juni) ihren 40. Geburtstag. Den wird sie demnach aber nicht mit der Königsfamilie verbringen, sondern höchstwahrscheinlich mit Ehemann Christopher «Chris» O'Neill (47) und ihren Kindern, Prinzessin Leonore (8), Prinz Nicolas (6) und Prinzessin Adrienne (4) in Florida. Genauere Geburtstagspläne der Royal sind nicht bekannt.