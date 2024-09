Prinzessin Madeleine: «Inspirierende Woche» mit Mutter Silvia

Besondere Erinnerung an Treffen mit der First Lady der Ukraine

Prinzessin Madeleine, inzwischen selbst Mutter dreier Kinder, blickte am 28. September auf ihrer Instagramseite zurück: «Es war eine inspirierende Woche in New York City, voller produktiver Treffen mit Partnern, Experten und Champions für Kinder.» Es sei «ein Privileg» gewesen, die ukrainische First Lady Olena Selenska (46) «zusammen mit meiner Mutter» zu treffen. Das Treffen mit der Ehefrau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (46) bei der UNO bildete den Auftakt der New–York–Reise. Die drei Frauen hätten über die «gemeinsamen Bemühungen zur Sicherheit der Kinder in der Ukraine» gesprochen. In dem vom Krieg betroffenen Land arbeitet Childhood bereits seit mehr als 20 Jahren. «Ihre Führung und zukünftige Vision für ihr Land sind eine wahre Inspiration», lobte die Prinzessin.