«MinLen» kommt Ende des Sommers

Prinzessin Madeleine kündigt eigene Hautpflegeserie an

In Zusammenarbeit mit einem Schweizer Naturkosmetikunternehmen will die schwedische Prinzessin Madeleine eine Hautpflegeserie für die ganze Familie herausbringen. Die Produkte sollen im Spätsommer auf den Markt kommen. In der Ankündigung betont Madeleine, es handele sich um eine private Initiative.