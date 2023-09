Die schwedischen Royals formieren sich für die grossen Feierlichkeiten zum 50. Thronjubiläum von König Carl XVI. Gustaf am Freitag und Samstag. Wie die Zeitung «Expressen» am Donnerstagvormittag berichtete, ist Prinzessin Madeleine (41) samt ihrer Familie aus den USA in Stockholm eingetroffen. Zwar hatten Madeleine, ihr Ehemann Chris O'Neill (49) und die drei gemeinsamen Kinder hauptsächlich in Schweden verbracht, Anfang August flog die Familie jedoch zurück in die Wahlheimat USA.