Prinzessin Margriet nach Sturz auf Eisbahn in Krankenhaus eingeliefert

Die 82–jährige Prinzessin Margriet der Niederlande musste am Sonntag nach einem Sturz auf der Thialf–Eisbahn in Heerenveen mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht werden. Der Vorfall ereignete sich laut «Dagblad van het Noorden» während ihrer Teilnahme an der Benefizveranstaltung «De Hollandse 100». Bei dem Schlittschuhlauf–Event sollen Gelder für die Lymphkrebsforschung gesammelt werden.