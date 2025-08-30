Prinzessin Marie Caroline als bezaubernde Braut mit Habsburg-Tiara

Das verspielte Brautkleid im Prinzesssinnenstil war aus edlem, weissem Stoff gefertigt und grosszügig mit feiner Spitze überzogen, die dem Look eine klassische und gleichzeitig moderne Note verlieh. Besonders auffällig waren die Trompetenärmel, die sanft ausgestellt und mit Spitze verziert waren. Solche Ärmel gelten als Hommage an den Stil vergangener Epochen und stehen für eine subtile Extravaganz.