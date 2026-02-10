Prinzessin Märtha Louise: Ihre Schwiegermutter ist gestorben

Durek Verrett: Gespanntes Verhältnis zu seiner Mutter

Das Verhältnis von Durek Verrett zu seiner Mutter war zuletzt äusserst gespannt. Nachdem sie zunächst eine innige Beziehung gehabt haben sollen, kam es im Frühjahr 2023 zum Streit. «Durek hilft dir nicht, das göttliche Licht zu finden. Er bringt dich zu seinem Licht, wo er sich infiltrieren und dich manipulieren kann», sagte sie damals zu «Se og Hør». Ausserdem warf sie ihrem Sohn vor, Prinzessin Märtha Louise einer Gehirnwäsche unterzogen zu haben.