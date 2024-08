Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett läuten Hochzeitsfeier ein

Auftaktparty war «sexy und cool»

Wie das Magazin «Hello!», das die Hochzeit offiziell begleitet, berichtet, hiess das Motto des Abends «sexy und cool». Fotos und Videos zeigen die grösstenteils norwegischen und US–amerikanischen Gäste in knalligen und bunten Outfits. Das Brautpaar selbst erschien in einem pink–weiss–gemusterten Partnerlook von der norwegischen Marke Hést, deren Mitgründerin Märtha Louise ist. Die Schwägerin der Braut, Kronprinzessin Mette–Marit (51), wurde laut «Dagbladet» kurz vor Beginn der Party in einem blauen Denimlook und einer Gesichtsmaske gesichtet.