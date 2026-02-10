Prinzessin Sofia äussert sich persönlich zu Jeffrey Epstein

Seit 20 Jahren kein Kontakt

Zuvor hatte es in Schweden Wirbel gegeben, weil Prinzessin Sofia in den in den USA veröffentlichten Epstein–Akten auftauchte. Der Palast bestätigte im Dezember, dass die 41–Jährige den 2008 verurteilten Sexualstraftäter einst in den USA getroffen habe. «Prinzessin Sofia wurde der betreffenden Person um das Jahr 2005 herum bei einigen wenigen Gelegenheiten vorgestellt», schrieb die Informationsabteilung an die Zeitung «Dagens Nyheter». Weitere Verbindungen habe es nicht gegeben: Die Prinzessin habe seit 20 Jahren keinen Kontakt mehr zu der betreffenden Person, so der Palast.