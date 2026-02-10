Prinzessin Sofia äussert sich persönlich zu Jeffrey Epstein

Prinzessin Sofia von Schweden (41) hat sich zum ersten Mal persönlich zum Epstein–Skandal geäussert. Sie bestätigte eine vorherige Erklärung des Palastes, wonach sie den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) «bei einigen gesellschaftlichen Anlässen getroffen» habe. Das berichtet «Expressen».
«Gott sei Dank ist es dabei geblieben»
Die Prinzessin fügte dem Bericht zufolge hinzu: «Aber jetzt, nachdem ich von all den schrecklichen Verbrechen gelesen habe, denen er junge Frauen ausgesetzt hat, bin ich so dankbar, dass ich seit diesen wenigen Begegnungen in meinen Zwanzigern nichts mehr mit ihm zu tun hatte.»
Sie habe Epstein demnach einmal in einem Restaurant in einem gesellschaftlichen Rahmen und bei einer Filmvorführung getroffen, zusammen mit vielen anderen. «Gott sei Dank ist es dabei geblieben», so Prinzessin Sofia bei einem Event in Stockholm. «Meine Gedanken sind bei allen Opfern. Ich hoffe, dass in dieser Sache Gerechtigkeit walten wird.»
Seit 20 Jahren kein Kontakt
Zuvor hatte es in Schweden Wirbel gegeben, weil Prinzessin Sofia in den in den USA veröffentlichten Epstein–Akten auftauchte. Der Palast bestätigte im Dezember, dass die 41–Jährige den 2008 verurteilten Sexualstraftäter einst in den USA getroffen habe. «Prinzessin Sofia wurde der betreffenden Person um das Jahr 2005 herum bei einigen wenigen Gelegenheiten vorgestellt», schrieb die Informationsabteilung an die Zeitung «Dagens Nyheter». Weitere Verbindungen habe es nicht gegeben: Die Prinzessin habe seit 20 Jahren keinen Kontakt mehr zu der betreffenden Person, so der Palast.
Sofia ist die Schwiegertochter des schwedischen Königs. Sie und Prinz Carl Philip (46) sind offiziell seit 2010 ein Paar. Der Sohn von König Carl XVI. Gustaf (79) und Königin Silvia (82) und das einstige Glamour–Model heirateten im Jahr 2015. Das Paar hat vier gemeinsame Kinder.