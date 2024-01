Prinzessin Sofia muss Gala-Event wegen Krankheit kurzfristig absagen

Bei der diesjährigen Schwedischen Sportgala «Idrottsgalan» wird am heutigen 22. Januar ein wichtiges Gesicht fehlen. Wie «Svensk Damtidning» berichtet, nimmt Prinzessin Sofia von Schweden (39) aus gesundheitlichen Gründen nicht an dem am Montagabend stattfindenden Event teil. Die Ehefrau von Prinz Carl Philip von Schweden (44) leidet laut des schwedischen Blattes nämlich an einer «schweren Erkältung».