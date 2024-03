Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philipp: Ihr Jüngster ist jetzt drei

Prinzenpaar feiert seinen geliebten Spross

Das Paar veröffentlichte die süsse Aufnahme auf seiner Instagramseite. «Heute feiern wir 3 Jahre mit dir, geliebter Julian», hiess es dazu. Das Posting ist zudem mit einem Herzen und einem Luftballon versehen. Das Bild zeigt den kleinen Schweden–Prinzen in einem beigefarbenen Pullover, darunter blitzt ein weisser Hemdkragen hervor. Aufgeweckt schaut der Blondschopf in die Kamera. Vor ihm steht eine gelbe Torte, auf der eine grosse Zahlenkerze brennt. In einem kurzen Video, das in der Instagramstory gezeigt wurde, staunt er dann über den Rauch der ausgeblasenen Drei.