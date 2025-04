Prinzessin Sofía von Spanien: Fotoshooting zum 18. Geburtstag

Aufnahmen im Palast–Garten

Im Garten des Zarzuela–Palastes in Madrid posierte die kleine Schwester von Thronfolgerin Leonor (19) einen Tag vor ihrem Geburtstag für die Fotografen. In hellblauer Bluse mit gekrempelten Ärmeln, dunkelblauer Hose und mit langen offenen Haaren strahlte sie in die Kamera. Dabei nahm sie auf einer Bank Platz oder postierte sich vor einer alten Mauer. Die Infantin präsentiert sich zu ihrem 18. Geburtstag reifer und klassischer. Ihre Haare trägt sie blonder als bisher, gestuft und mit sanften Wellen. Ihr Make–up ist natürlich gehalten, wie üblich verzichtet Sofía auf Schmuck.