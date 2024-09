Prinzessin Sofia zeigt sich erstmals seit den Baby-News

Der Besuch von Värmland scheint auch der Grund gewesen zu sein, die Schwangerschaft am Montag öffentlich zu machen, wie die Pressesprecherin des Hofes, Margareta Thorgren, laut des schwedischen «Expressen» sagte. Für die Prinzessin fühle es sich gut an, diesen Besuch gemeinsam mit Prinz Carl Philip in Värmland zu machen und nicht daran denken zu müssen, die Schwangerschaft geheim zu halten, sagte sie. Offenbar hat das Paar einige Termine in Värmland im Kalender: So weihen sie ein Gebäude ein, besuchen ein Museum und werden am Abend zu einem Dinner erwartet.