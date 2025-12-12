Prinzessin Sofias Kontakt zu Epstein: Immer mehr Details sickern durch

Welche Rolle spielte Sofias Mentorin?

Im Zentrum der Verbindung steht die schwedische Unternehmerin Ehnbom. Sie gründete 2001 ein Netzwerk, das sich an junge, ambitionierte Frauen richtete. Auch die damals etwa 20 Jahre alte Sofia Hellqvist gehörte dem Netzwerk an. Die neuen Enthüllungen zeigen, wie tief die Verbindungen zwischen Ehnbom und Epstein waren. Aus den geleakten Mails geht hervor, dass Epstein Millionenbeträge in das Netzwerk investierte. Zudem belegen die Dokumente einen wiederkehrenden Austausch über Sofia: Ehnbom schickte demnach sogar Fotos der heutigen Prinzessin an den später verurteilten Sexualstraftäter und Multimillionär Epstein.