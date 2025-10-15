Prinzessin Victoria und Prinz Daniel in Südkorea angekommen

Nach einem Besuch beim Präsidenten der Republik Korea, Lee Jae–myung (61), legten sie auf dem Nationalfriedhof in Seoul einen Kranz nieder. Auch ein Besuch bei den schwedischen Grenzschützern zwischen Nord– und Südkorea stand auf dem Programm. Am Abend kam es dann zu einem Treffen mit dem Premierministerpaar samt anschliessendem Abendessen, bei dem die Kronprinzessin eine Rede hielt. Dabei mahnte sie unter anderem, dass «die Entwicklungen der letzten Jahre gezeigt haben, dass Frieden und Sicherheit sowohl in Europa als auch in Asien zunehmend bedroht sind.»