Prinzessinnen Beatrice und Eugenie: Ausgeladen vom royalen Osterfest?

Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36) werden das diesjährige Osterfest nicht gemeinsam mit König Charles (77) und der übrigen Königsfamilie verbringen. Wie königliche Quellen verschiedenen britischen Medien, darunter «The Mirror», bestätigen, haben die beiden Töchter von Andrew Mountbatten–Windsor (66) mit Wissen und Einvernehmen des Königs andere Pläne für das Osterwochenende gemacht. Damit werden sie beim traditionellen Ostergottesdienst in der St. George's Chapel auf Schloss Windsor am Sonntag fehlen.