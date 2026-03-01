Prinzessinnen Beatrice und Eugenie: Ausschluss von Royal Ascot?

Andrews historische Festnahme

Andrew Mountbatten–Windsor war an seinem 66. Geburtstag verhaftet worden. Vorgeworfen wird dem jüngeren Bruder von König Charles III. (77), er habe während seiner Zeit als Handelsbeauftragter Grossbritanniens sensible Informationen an Epstein weitergereicht. Am Abend des 19. Februar war er aus dem Polizeigewahrsam wieder entlassen worden. Während des Tages hatte es Durchsuchungen in Norfolk und Berkshire gegeben. Die Polizei wurde rund um seine alte und neue Bleibe, der Royal Lodge im Windsor Great Park und Wood Farm auf dem Landsitz Sandringham, gesichtet.