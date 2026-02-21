Prinzessinnen Beatrice und Eugenie nach Andrews Festnahme «entsetzt»

Fergusons Aufenthaltsort unklar

Auch um Sarah Ferguson gibt es offene Fragen. Ihr derzeitiger Aufenthaltsort sei nicht bekannt, berichtet «The Sun». Die frühere Herzogin von York habe die Royal Lodge verlassen, als Andrew vor etwa drei Wochen nach Sandringham zog. Im Laufe des Monats sei sie in die Schweiz gereist und halte sich in einem Chalet in Verbier auf, das dem Motorsport–Unternehmer Paddy McNally gehöre. Möglicherweise müsse Ferguson im Rahmen der Ermittlungen gegen Andrew auch von der Polizei befragt werden.