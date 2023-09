«Priscilla»-Premiere: Auch Priscilla Presley zeigt sich in Venedig

Die Regisseurin Sofia Coppola (52) stellt bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig am heutigen 4. September ihren neuen Film «Priscilla» vor, in dem es um Priscilla Presley (78) und deren Beziehung mit ihrem Ex–Mann Elvis Presley (1935–1977) geht. Auch die ehemalige Ehefrau des verstorbenen «King of Rock ‹n› Roll» ist vor Ort am Lido. Im Rahmen eines Photocalls zeigte sie sich etwa mit Regisseurin Coppola sowie den Hauptdarstellern Cailee Spaeny (25) und Jacob Elordi (26).