Priscilla Presley: Deshalb hat sie nach Elvis nicht mehr geheiratet

Film «Priscilla» ab Januar in deutschen Kinos

Wie unter anderem die «Daily Mail» berichtet, hat Priscilla Presley zudem bestätigt, neben ihrem verstorbenen Ex–Mann auf dessen Anwesen Graceland beerdigt werden zu wollen. Trotz der Scheidung hat es zwischen dem ehemaligen Ehepaar immer eine tiefe Verbindung gegeben. Die Liebesgeschichte der beiden erzählt auch die Filmbiografie «Priscilla» von Sofia Coppola (52), die am 4. Januar 2024 in den deutschen Kinos zu sehen sein soll. In Zusammenarbeit mit der Ex–Frau der Musik–Legende zeigt Coppola darin die weibliche Sicht des gemeinsamen Ehelebens.