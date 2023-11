Priscilla Presley glaubt, Tochter Lisa Marie war «suizidgefährdet»

Priscilla Presley kurz vor Lisa Maries Tod: «Ich wusste, dass etwas nicht stimmte»

Nur wenige Tage zuvor am 10. Januar besuchte die Sängerin noch mit ihrer Mutter die Golden Globe Awards, bei der Preisverleihung wurde Austin Butler (32) für seine Rolle des «King of Rock ‹n› Roll» im Biopic «Elvis» als bester Hauptdarsteller in einem Drama ausgezeichnet. «Ich wusste, dass etwas nicht stimmte», erinnert sich Priscilly Presley heute. Ihre Tochter habe ihrer Ansicht nach nicht gut ausgesehen. «Sie sah sehr gebrechlich aus» und habe über Magenschmerzen geklagt.